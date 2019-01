Im Senegal der Sufi-Meister Bamba omnipräsent: Eine ikonisch gewordene Fotografie - angeblich die einzige - hängt in fast jedem Haushalt an der Wand, sie ziert Windschutzscheiben ebenso wie Lobrufe auf die Mouriden auf den bunten Minibussen in Dakar stehen. Denn: Die Mouriden sind über Touba hinaus eine praktisch veranlagte religiöse Organisation, die weite Teile des öffentlichen Transports organisiert, Kleinkredite an ihre Mitglieder vergibt und in der Erdnussregion in Zentralsenegal noch immer eine dominante Rolle spielt. Manche Forscher fordern deshalb, deutlicher von einem politischen Akteur zu sprechen.