Die Rente steigt. Symbolbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die zum 1. Juli anstehende Rentenerhöhung kostet knapp elf Milliarden Euro pro Jahr. Im laufenden Jahr fallen Kosten von knapp 5,5 Milliarden Euro an. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundessozialministeriums hervor.



Die Mehrkosten trägt vor allem die Rentenversicherung. Die Bezüge der rund 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli spürbar. In Westdeutschland steigen die Renten um 3,18 Prozent, im Osten sogar um 3,91 Prozent.