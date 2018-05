In einem spanischen Dorf wird schon mittags gefeiert. Symbolbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

In einem kleinen Dorf westlich von Madrid hat das neue Jahr schon mittags begonnen. Gehen in Villar de Corneja die Uhren anders? Nein, aber in dem Örtchen sind die meisten Bürger über 75 Jahre alt. Sie wollten einfach nicht bis Mitternacht wach bleiben, dafür seien sie einfach zu müde, berichteten örtliche Medien.



Die seniorenfreundliche Initiative in dem von Bergen umgebenen Dorf in der Provinz Avila habe nun bereits zum 13. Mal stattgefunden, so das Nachrichtenportal "teinteresa.es".