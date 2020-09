Neue Garnelenart schwimmt im Aquarium des Wiener Zoos.

Quelle: Helmuth Goldammer/HAUS DES MEERES/dpa

Eine bisher unbekannte Garnelenart ist im "Haus des Meeres" in Wien entdeckt worden. Wie der Zoo mitteilte, fanden Meeresbiologen die Krebstiere im Rahmen von Routineuntersuchungen in einem Aquarium.



Die Schwebgarnelen seien vermutlich als "blinde Passagiere" in Gesteinsspalten aus einem Meeresgebiet zwischen Indonesien, Papua-Neuguinea und den Philippinen nach Wien gekommen. Sie sind wenige Millimeter klein, schimmern grünlich und haben auffällig große Augen.