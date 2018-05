Es gelang hier nämlich die synthetischen Embryonen in eine echte Maus einzupflanzen und dort eine Schwangerschaft einzuleiten. Zwar haben die Embryonen nur zwei Tage überlebt, doch sei dies trotzdem ein gewaltiger Schritt für die Wissenschaft. Die Forscher hoffen an den synthetischen gezüchteten Mäuse-Embryonen die Wirkung von Arzneimitteln testen zu können. Auch kleinste Fehler in der embryonalen Entwicklung, die später zu Diabetes- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führten, könnten so genauer beobachtet werden.