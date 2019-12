Im Schnitt fehlten die BKK-Versicherten zuletzt 18,5 Tage im Jahr, statistisch gesehen entfiel jeder sechste davon auf psychische Erkrankungen. An der Spitze der Berufsgruppen standen dabei die Altenpfleger, die doppelt so häufig wegen psychischer Störungen ausfielen wie der Durchschnitt (5,8 zu 2,9 Fehltagen). Viele Fehltage gebe es auch bei Sicherheitskräften.



"Pauschal könnte man sagen: überall dort, wo sehr eng am und mit dem Menschen gearbeitet wird, wo eine sehr hohe emotionale Belastung ist, dort sind die Fehltage höher. Wir sehen deutlich niedrigere Fehltage beispielsweise im Bau oder im Handwerk oder im IT-Bereich", betonte BKK-Vorstand Klemm.