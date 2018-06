Logo vor der Vodafone-Deutschland-Zentrale. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Vodafone hat die Deutsche Bahn als Großkunden in seinem Netz für vernetzte Technik gewonnen. Die Raumbuchung für Mitarbeiter soll auf diese Weise erleichtert werden und die Suche nach geeigneten Arbeits- und Projekträumen entfallen.



Sensoren sollen erkennen, ob sich in den Räumen Mitarbeiter befinden. Steht ein Raum leer, übermitteln sie die Information über das Maschinennetz in die Cloud. Die Reservierung wird dann aufgehoben. Über eine App können Mitarbeiter die Raumauslastung einsehen.