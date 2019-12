Der Münchner Lichtkonzern Osram.

Quelle: Rene Ruprecht/dpa

Der österreichische Sensorhersteller AMS hat das Ziel seines Übernahmeangebots für Osram deutlich übertroffen. Insgesamt wurden dem Konzern so viele Aktien angeboten, dass er mit den Papieren, die er bereits hielt, auf 59,3 Prozent am Münchner Lichtkonzern kommt. Dass das Ziel von 55 Prozent erreicht wurde, war schon am Freitag klar gewesen.



Ab Mittwoch startet nun noch eine Nachfrist, in der Aktionäre ihre Anteile bis zum 24. Dezember ebenfalls für 41 Euro je Papier an AMS verkaufen können.