In seiner schriftlichen Gipfelabsage an Kim hatte Trump sich vor allem an der Kritik der nordkoreanischen Diplomatin Choe Son Hui an US-Vizepräsident Mike Pence gestört: Sie hatte Pence wegen dessen vorangegangenen Warnungen an Pjöngjang als "politischen Dümmling" bezeichnet. In einer in Form und Ton ungewöhnlich zurückgenommenen Antwort auf Trump erklärte Nordkorea später, man sei weiterhin bereit zu Gesprächen mit den USA "zu jeder Zeit, in jedem Format."



"Wir betrachten es als günstig, dass die Glut des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA noch nicht völlig erloschen ist und wieder auflebt", erklärte der südkoreanische Regierungssprecher Kim Eui Kyeom.