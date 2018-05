In seiner Rede vor dem ersten Wahlgang am Samstag hatte Torra versprochen, als Regionalpräsident "unermüdlich" für Kataloniens Unabhängigkeit von Spanien zu kämpfen. Zugleich sicherte er zu, Puigdemont so bald wie möglich die Rückkehr an die Macht zu ermöglichen. Dieser bleibe Kataloniens "legitimer Präsident". Als Zeichen seiner Treue dürfte zu verstehen sein, dass Torra Puigdemont bereits am Dienstag in einem Hotel in Berlin treffen wollte.