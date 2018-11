Denis Puschilin, nicht anerkannter Interimspräsident in Donezk. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Bei der umstrittenen Wahl in den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine haben die Interimschefs von Luhansk und Donezk gewonnen. Leonid Passetschnik setzte sich laut Wahlkommission in Luhansk mit 68,3 Prozent der Stimmen durch. Bei der Abstimmung am Sonntag in Donezk kam Denis Puschilin auf 60,85 Prozent.



Die Wahlbeteiligung soll bei 77 Prozent in Luhansk und 80,1 Prozent in Donezk gelegen haben. Die Rebellengebiete hatten sich im Frühjahr 2014 von der Ukraine losgesagt.