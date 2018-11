Ein Wahllokal in Luhansk Quelle: dpa

Ungeachtet internationaler Proteste finden in den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine heute Wahlen statt. Die USA und die EU haben bereits im Vorfeld erklärt, dass sie die Ergebnisse nicht anerkennen werden.



Donezk und Luhansk hatten sich im Frühjahr 2014 von der Regierung in Kiew losgesagt. Seitdem kämpfen in der Ostukraine ukrainische Regierungstruppen gegen prorussische Rebellen, die von Moskau unterstützt werden. Nach UN-Zählungen wurden mehr als 10.000 Menschen getötet.