Auch nach der Parlaments-Neuwahl in Katalonien ist kein Ende des seit Monaten andauernden Konflikts in Sicht. Die Separatisten kamen bei der Abstimmung erneut auf eine absolute Mehrheit der Sitze, wodurch eine weitere Konfrontation mit der Zentralregierung in Madrid droht. Die drei Parteien, die sich für die Unabhängigkeit der Region eintreten, erreichten nach Auszählung fast aller Stimmen (99,82 Prozent) 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona. Für die absolute Mehrheit reichen schon 68 Sitze.