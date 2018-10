Carles Puigdemont befindet sich im Exil in Belgien. Quelle: David Zorrakino/Europapress/dpa

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat rund ein Jahr nach der gescheiterten Abspaltung der Region von Spanien eine neue Separatistenbewegung ins Leben gerufen. "Wir haben nicht aufgegeben", sagte Puigdemont aus seinem Exil per Videoschaltung den Teilnehmern des Gründungsparteitages.



An der Zeremonie zur Gründung der "Crida Nacional per la Republica" (Nationaler Ruf nach der Republik) nahmen 6.000 Menschen teil, unter ihnen der amtierende Regionalpräsident Quim Torra.