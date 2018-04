Separatisten beraten über schnelle Wahl des Regionalchefs. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Die separatistischen Parteien in Katalonien wollen offenbar der Justiz zuvorkommen und könnten überraschend bereits am Donnerstag eine Sitzung zur Einsetzung eines neues Regionalpräsidenten abhalten, berichtete das spanische Fernsehen.



Als Kandidat hätten sie sich auf den ehemaligen katalanischen Regierungssprecher Jordi Turull geeinigt. Am Freitag will ein Gericht entscheiden, ob er in Haft muss. Wenn er gewählt würde, könnte er eine Inhaftierung dank parlamentarischer Immunität umgehen.