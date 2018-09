Die Regierung in Tiraspol ist international nicht anerkannt. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Die Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau lehnt eine UN-Resolution über den Abzug der letzten russischen Truppen aus dem Gebiet ab. Die Soldaten sicherten den Waffenstillstand in dem jahrzehntealten Konflikt am Fluss Dnjestr. Das erklärte die international nicht anerkannte Regierung in Tiraspol.



Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte am Freitag eine Resolution beschlossen, die den Abzug der russischen Streitkräfte aus Transnistrien vorsieht.