Generalstreik in Katalonien - die spanische Region liegt lahm.

Quelle: Nicolas Carvalho Ochoa/dpa

Die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien sind in einen Generalstreik getreten. Sie protestieren damit gegen den Separatisten-Prozess vor dem Obersten Gericht in Madrid. Ziel ist es, Katalonien einen Tag lang lahmzulegen. Betroffen sind vor allem öffentliche Verkehrsmittel sowie Krankenhäuser und Apotheken.



Zwölf Separatistenführer, die beim Unabhängigkeitsreferendum 2017 zentrale Rollen gespielt haben, stehen derzeit vor Gericht. Ihnen wird unter anderem Rebellion vorgeworfen.