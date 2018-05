Carles Puigdemont in Berlin. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Partei von Carles Puigdemont will den Separatistenführer erneut als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs in Katalonien aufstellen. Das erklärte ein Sprecher der Partei JuntsXCat nach einem Treffen in Berlin.



Puigdemont (55) war nach seiner Amtsenthebung geflohen. Am 25. März wurde er aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Deutschland festgenommen. Er ist auf freiem Fuß und wartet in Berlin auf eine Entscheidung der deutschen Justiz über eine Auslieferung an Spanien.