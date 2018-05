Doping-Experte Hajo Seppelt Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt erhält nun doch ein Einreisevisum für die Fußball-WM in Russland. Das teilte Außenminister Heiko Maas am Dienstag auf Twitter mit. Zuvor hatte "stern.de" darüber berichtet.



Das beantragte Visum war in der vergangenen Woche für ungültig erklärt worden. Seppelt steht auf einer Liste der in Russland "unerwünschten Personen". Der Journalist hatte mit seinen Recher-chen die Aufdeckung des russischen Dopingskandals ins Rollen gebracht. Die Bundesregierung hatte die russische Regierung zuletzt aufgefordert, das Einreiseverbot für Seppelt zurückzunehmen.