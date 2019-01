Die Demonstration zog durch die serbische Hauptstadt Belgrad.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Rund 15.000 Menschen haben in Belgrad gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Die Teilnehmer marschierten zum Sitz des staatlichen Fernsehsenders RTS. Der Protest stand unter dem Motto "Einer von fünf Millionen".



Die Parole spielt auf eine Aussage des autoritär regierenden Vucic an, derzufolge er sich den Forderungen der Demonstranten selbst dann nicht beugen wolle, wenn sie von fünf Millionen Menschen erhoben würden. Es war der fünfte Protest-Samstag in Folge.