Serbien sieht praktisch keine Chancen für eine schnelle Lösung des Konflikts mit seiner vor zehn Jahren abgefallenen Provinz Kosovo. Ein Kompromiss sei "fast unmöglich", zitierten Medien den serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic: "Wir sind weit entfernt von einer solchen Lösung."



Demgegenüber streben die EU und die USA an, in den nächsten Monaten einen Durchbruch in dem Dauerkonflikt zu erreichen. Der Westen hatte immer wieder behauptet, eine Ende der Dauerkrise könne nahe sein.