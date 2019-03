Fotoprobe zu "Nabucco" auf der Bühne in der Staatsoper Hamburg.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Giuseppe Verdis Freiheitsoper "Nabucco" hat am Abend an der Hamburgischen Staatsoper eine triumphale Premiere erlebt. Die Inszenierung war mit besonderer Spannung erwartet worden, denn der Regisseur Kirill Serebrennikow konnte die gesamte Arbeit nur über Videobotschaften leiten.



Serebrennikow steht in Moskau unter Hausarrest, denn er soll staatliche Fördergelder veruntreut haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Im November 2018 ist ein Strafprozess gegen den 49-Jährigen eröffnet worden.