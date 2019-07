Wimbledon 2019: Viertelfinale - Serena Williams

Quelle: DPA

Serena Williams hat in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Die 37-Jährige bezwang ihre Landsfrau Alison Riske mit 6:4, 4:6, 6:3. Bei ihrer 19.Wimbledon-Teilnahme steht Williams damit zum elften Mal in der Vorschlussrunde. Ihre nächste Gegnerin ist die ungesetzte Tschechin Barbora Strycova, die sich gegen die Britin Johanna Konta mit 7:6, 6:1 durchsetzte.



Rasen-Spezialistin Riske hielt gegen Williams von Beginn an gut mit. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Williams in den wichtigen Momenten aber nervenstark die Oberhand behielt.