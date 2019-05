Werden die Tiere in den Park getrieben, können sie Krankheiten an Wildtiere übertragen. Sie konkurrieren mit den Zebras und Gnus, diese ziehen sich immer weiter ins Innere des Parks zurück und belasten dort das Weideland. Die Schneisen, die das Vieh in das Grasland zieht, verhindern die Ausbreitung von Buschbränden. Die sind wichtig für das Ökosystem, sorgen sie doch für fruchtbare Böden.