Besetzung und Crew von "Game Of Thrones".

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Bei der Verleihung der Emmy Awards in Los Angeles ist die Erfolgsserie "Game of Thrones" erneut als beste Drama-Serie ausgezeichnet worden - und zwar zum vierten Mal in Folge. Das Kunststück ist bisher wenigen Serien gelungen.



Die Überraschung des Abends war die britische Serie "Fleabag": Sie wurde als beste Comedy-Serie ausgezeichnet; zudem erhielt Macherin und Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie.