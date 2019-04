Serie rechtsextremer Drohmails: Verdächtigen ermittelt.Archivbild

Quelle: Julian Stähle/dpa

Nach einer bundesweiten Serie von Drohschreiben mit rechtsextremistischen Inhalten hat die Polizei einen Verdächtigen aus Schleswig-Holstein ermittelt. Der Mann stehe unter dem Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails mit Bombendrohungen an Gerichte und andere Einrichtungen zu sein, teilte die Polizei in Berlin mit.



Die Mails seien zum Teil mit "Nationalsozialistische Offensive" unterzeichnet gewesen. Sie gingen an Behörden in Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg.