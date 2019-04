Auch das Rathaus von Augsburg musste evakuiert werden.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Seit Monaten gibt es deutschlandweit eine Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Berliner Staatsanwaltschaft spricht inzwischen von mehr als 100 Fällen, in den ermittelt wird.



Nun wurden in sechs Städten Rathäuser, Verwaltungsgebäude und auch ein Kindergarten nach Drohungen evakuiert. Betroffen waren Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen und Rendsburg. Ob ein Zusammenhang zu den 100 Fällen besteht, ist noch unklar.