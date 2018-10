Stuhlmann: Besonders in den USA hat serielles Erzählen eine längere Tradition und ist viel tiefer verwurzelt. Amerikanische Star-Autoren wie William Faulkner oder Philip Roth zeigen eine tiefe regionale Verwurzelung, aus der sie eine eigene fiktionale Welt erschaffen haben. In dieser Welt siedeln sie immer neue Geschichten an, sodass eine Form von Serialität entsteht. Das gibt es mit wenigen Ausnahmen im deutschen Buchmarkt so nicht. Selbst in Günter Grass’ Danziger Trilogie oder Martin Walsers Bodensee-Romanen stehen Zeitgeschichte und Politik klar vor dem regionalen Bezug.