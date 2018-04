Beer: Was ich am Stück geguckt habe? O Gott, das darf man ja nicht öffentlich sagen. Aber ich habe zum Beispiel "4 Blocks", was ja noch nicht so lange her ist, dass das rausgekommen ist, das habe ich an einem ganzen Nachmittag geguckt, und da sitzt man ja dann schon mal sechs Stunden. "Breaking Bad" habe ich mehrfach durchgeguckt, "Fargo" habe ich auch immer bis tief in die Nacht geguckt. Es gibt schon ein paar, wo mir einige Stunden Schlaf flöten gingen.