Und die drei Monate in der Kaserne machen was mit den jungen Frauen, ihre Veränderung ist über die Zeit deutlich zu sehen. Beim Serien-Preview mit Popcorn im Verteidigungsministerium fällt auf, wie sehr alle Rekrutinnen den Gleichberechtigungsgedanken in der alten Männerdomäne Bundeswehr betonen. "Wenn man Soldatin zu mir sagt, ist das okay, aber Soldat ist auch okay", findet Leah. "Ich persönlich halte nicht so viel von dem Gender-Wahnsinn, der gerade abgeht, wir sind halt EINE Truppe."



So habe es keinen einzigen Moment in der Ausbildung gegeben, wo ein Unterschied zwischen Frauen und Männer gemacht worden sei: "Wir machen die gleichen Stuben sauber, haben den gleichen Tagesablauf, machen den gleichen Sport, die gleichen Tests. Muss auch so sein, denn letztendlich tragen wir alle die gleiche Uniform."