Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer ist gegenüber dem ZDF bemüht, das Zerwürfnis zwischen den Abgeordneten und ihrem Stiefbruder Seehofer herunterzuspielen. "Es mag einzelne kritische Stimmen gegeben haben, aber die Fraktion hat das Verfahren (für den Übergang Anm. d. Redaktion) immer mit Horst Seehofer abgestimmt und sich daran gehalten." Nun, es waren ziemlich viele, einzelne Stimmen, die Horst Seehofer nicht nur den schlechten Ausgang der Bundestagswahl anlasteten. Auch, dass er sich monatelang wegen langwieriger Koalitionsverhandlungen kaum in München blicken ließ, wurde ihm ernsthaft vorgeworfen.



Vergessen? Nicht ganz. "Sie können eine Partei retten, sie können sie nach oben führen, aber sie werden nicht erleben, dass letzten Endes Dankbarkeit dafür herrscht", resümiert ein gekränkt wirkender Horst Seehofer gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Seine eigene Bilanz trägt dagegen Bismarcksche Züge: "Bayern stand in seiner tausendjährigen Geschichte noch nie so gut da!" Hat er Recht? CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer formuliert es gegenüber dem ZDF etwas zurückhaltender: "Bayern hat mit Horst Seehofer an der Spitze eine positive Entwicklung in allen Bereichen erlebt", so Kreuzer. "Signalwirkung für ganz Bayern hatten das Uniklinikum Augsburg, der Konzertsaal in München und die Universität Nürnberg."