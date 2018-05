Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank. Und wir bleiben international, wir sind in mehr als 60 Ländern aktiv. Christian Sewing

Der Deutsche-Bank-Chef machte aber auch deutlich: "Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank. Und wir bleiben international, wir sind in mehr als 60 Ländern aktiv." Das erwarteten die Unternehmenskunden auch von der Bank. Sewing versprach jedoch auch, dass die Bank in anderen Bereichen wachsen werde und damit mehr Erträge erzielen werde. Zum einen hofft er auf erhebliche Einsparungen aus der an diesem Freitag vollendeten Integration der Postbank in die Deutsche Bank. Diese werde aber auch in der Zukunft steigende Erträge bringen. Und man müsse "grundsätzlich" vorgehen: So soll etwa der "Maschinenraum" der Bank, in dem viele Prozesse noch von Menschen ausgeführt werden, künftig stärker automatisiert werden.