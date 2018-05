Theresa May Quelle: Victoria Jones/PA/AP/dpa

Der Skandal im britischen Parlament um sexuelle Belästigung weitet sich nach dem Rücktritt des konservativen Verteidigungsministers Michael Fallon weiter aus. Die britische Premierministerin Theresa May stellte einen überarbeiteten Verhaltenskodex für konservative Politiker vor. Unter anderem soll eine Beschwerde-Hotline Opfern von sexuellen Übergriffen eine Anlaufstelle bieten.



Am Montag will sie mit den Chefs der anderen Parteien über Konsequenzen aus dem Skandal beraten.