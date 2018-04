Vor einem Jahr räumte das nostalgische Musical "La La Land" sechs Trophäen ab, auch für Emma Stone in der Hauptrolle einer aufstrebenden Schauspielerin. Jetzt ist Frances McDormand als taffe Mutter, die nach der Ermordung ihrer Tochter für Gerechtigkeit kämpft, die Favoritin. Die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh ist siebenfach nominiert, auch als bester Film. Der starke Auftritt in der Rolle der Power-Frau Katharine Graham brachte Meryl Streep ihre 21. Oscar-Nominierung ein. In Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" spielt sie die frühere Herausgeberin der "Washington Post". Mit-Konkurrentin ist Sally Hawkins, die sich in "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" als stumme Putzfrau in einem Forschungslabor in ein gefangenes Wasserwesen verliebt.



Das fantasievollen Märchen des Mexikaners Guillermo del Toro, in dem gesellschaftliche Außenseiter eine berührende Liebe vorleben, ist mit 13 Nominierungen zahlenmäßig der Spitzenreiter. Nach seinem Sieg bei den Globes, Baftas und den US-Regiepreisen sollte Del Toro eine Dankesrede parat haben. Chancen auf den Regie-Oscar haben auch Christopher Nolan mit dem achtfach nominierten Kriegsdrama «Dunkirk» und der Afroamerikaner Jordan Peele mit dem sozialkritischen Gruselstreifen "Get Out". Doch die Regie-Sparte bei den Oscars ist diesmal keine reine Männersache. Die 34-jährige US-Schauspielerin Greta Gerwig, die die Tragikomödie "Lady Bird" über eine rebellische Studentin inszenierte, geht als erst fünfte Frau für den Regiepreis ins Rennen. Bislang ist Kathryn Bigelow ("Tödliches Kommando - The Hurt Locker", 2010) die einzige Oscar-prämierte Regisseurin.