In Frankreich wird die Debatte um Sexismus intensiv geführt Quelle: Heiko Wolfraum/dpa

In der Debatte um sexuelle Belästigung und Gewalt haben rund 100 Frauen einen Aufruf an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron veröffentlicht. Sie fordern einen neuen Plan, der unter anderem die öffentliche Unterstützung für Notfalleinrichtungen für Frauen verdoppeln solle.



Der Aufruf in der Wochenzeitung "Le Journal de Dimanche" wurde unter anderen von der Schauspielerin Zabou Breitman, der Schriftstellerin Marie Darrieussecq und der Regisseurin Agnes Jaoui unterschrieben.