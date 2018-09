Hashtag #MeToo. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Eine ganze Reihe von Politikerinnen in Jugendorganisationen deutscher Parteien beklagt Sexismus und sexuelle Belästigung. Das berichtet das Portal "HuffPost" unter Berufung auf eine Befragung von Politikerinnen der fünf größten Jugendorganisationen - also der Jungen Union, Jusos, Jungen Liberalen, Linksjugend und Grünen Jugend.



Bei den Rückmeldungen gab jede dritte Frau an, im Rahmen ihrer politischen Arbeit selbst Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein. 43 Prozent wurden Zeuginnen.