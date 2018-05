Logo von Oxfam. Quelle: Nick Ansell/PA Wire/dpa

Nach Berichten über Sexpartys mit Prostituierten in Haiti und im Tschad ist die britische Vizechefin der Hilfsorganisation Oxfam, Penny Lawrence, zurückgetreten. Sie übernehme die "volle Verantwortung" für das Verhalten von Mitarbeitern in diesen Ländern, auf das nicht angemessen reagiert worden sei. Sie schäme sich, teilte Lawrence mit.



Oxfam ist ein internationaler Verbund von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen mit Sitz in Oxford. Die EU überprüft nach den Vorwürfen ihre Förderung.