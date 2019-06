WHO katalogisiert Videospielsucht als neue Krankheit. Archivbild

Zwanghaftes Sexualverhalten und Video- oder Online-Spielsucht gehören künftig zum Katalog der Gesundheitsstörungen. Die Diagnosen sind in der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11)" aufgeführt, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschieden will. Der Katalog listet 55.000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen auf.



Dass zwanghaftes Sexualverhalten und Videospielsucht aufgenommen wird, ist jedoch umstritten, weil die Diagnosen schwierig sind.