Demo gegen den Umgang mit sexuellem Missbrauch in Spanien. Archiv

Quelle: Matthias Oesterle/ZUMA Wire/dpa

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer Deutschen auf Mallorca haben Frauenrechtlerinnen zu Protest-Demos aufgerufen. Sie fordern, dass Sexualdelikte von der Justiz verfolgt werden und die Täter nicht straffrei davonkommen.



So hieß es in einem Aufruf, der unter anderem von "Feministes En Accio" und dem "Moviment Feminista de Mallorca" auf Facebook verbreitet wurde. Kundgebungen sollten demnach am Abend in Palma und in Manacor stattfinden.