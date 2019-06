Laut Umfragen findet die Mehrheit der Eltern in den USA zwar, dass Sexualkunde ab der 7. Klasse sinnvoll ist. Welche Inhalte vermittelt werden sollen, ist allerdings umstritten. Laut einer Studie des liberalen Think Tank "Center for American Progress" ist Sexualkunde an öffentlichen Schulen in gerade einmal 25 von 50 Bundesstaaten Pflicht. In fast allen Schulbezirken können Eltern ihre Kinder von der Teilnahme am Sexualkundeunterricht befreien lassen.



In 34 Bundesstaaten ist die Aufklärung über HIV/AIDS vorgeschrieben. Themen wie sexuelle Belästigung, Umgang mit Sexting und Pornographie in sozialen Medien, sexuelle Orientierung und Transsexualität sind dagegen nur in wenigen Schulen Teil des Unterrichts. "Der Unterricht variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Schul-Bezirk zu Schul-Bezirk, manchmal sogar von Klasse zu Klasse", sagt Nora Gelperin, Expertin der Non-Profit-Organisation "Advocates for Youth". "Es ist reine Glückssache, was Jugendliche in Sexualkunde lernen."