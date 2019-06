Die sexuelle Revolution gewann in den 1970er-Jahren an Fahrt. Laut der Theologin Katharina Ebner setzte sich das Ideal der sexuellen Selbstbestimmung durch. "Lange Zeit ging es in der Sexualpädagogik um Sittlichkeit und Fortpflanzung", sagt Ebner. Fortan ging es nicht mehr nur um Bienen und Babys, sondern auch um Lust, sexuelle Freiheit und Vielfalt. "Aber die Sexualerziehung bleibt ein Politikum", bilanziert Ebner, die an der Universität Bonn forscht. "Die große Frage lautet: Welche Werte wollen wir als Gesellschaft vermitteln? Und da gehen die Meinungen auseinander." Liberale Milieus hätten hier andere Vorstellungen als christliche oder muslimische Fundamentalisten.