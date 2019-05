"Nach dem aktuellen Entwurf einer Vorschrift für das von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) geplante neue Soziale Entschädigungsrecht soll das nur in bestimmten schweren Fällen in der Regel gelten", kritisierte Ziercke. "Das ist zu einschränkend." Der Weiße Ring befasst sich im Jahr mit den Opfern von rund 25.000 Fällen. Der gemeinnützige Verein lebt von den Beiträgen seiner rund 47.000 Mitglieder und von Spenden. 3.000 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in 400 Außenstellen in 18 Landesverbänden aktiv. Dazu kommen etwa 120 hauptamtlich Beschäftigte, die meisten davon am Sitz in Mainz.