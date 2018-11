Ein Paar im Bett: Forscher erkunden das deutsche Sexualverhalten. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Welche sexuellen Wünsche haben Sie? Wissen Sie, was Chlamydien sind? Fragen dieser Art sollen 5.000 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen in ganz Deutschland in den nächsten Monaten beantworten. Hamburger Forscher wollen in der Studie das Sexualverhalten der Bevölkerung ergründen.



Ein Schwerpunkt soll dabei das Wissen über sexuell übertragbare Krankheiten sein. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, Vorsorge- und Versorgungsmaßnahmen im Bereich der sexuellen Gesundheit zu entwickeln.