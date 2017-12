Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (gestellte Szene) Quelle: Heiko Wolfraum/dpa

Fast die Hälfte der Frauen in Deutschland hat einer Umfrage zufolge bereits sexuelle Belästigung erfahren. 43 Prozent der befragten Frauen gaben an, schon einmal sexuell bedrängt oder belästigt worden zu sein, ergab eine Umfrage des Instituts YouGov.



Bei den Männern gaben 12 Prozent der Befragten an, sexuelle Belästigung erfahren zu haben. Als häufigster Ort sexueller Belästigung wurde der öffentliche Raum genannt (14 Prozent), vor dem privaten Umfeld (13 Prozent) und der Arbeit (10 Prozent).