Brigitte Bardot glaubt Belästigungsvorwürfen nicht. Quelle: Oliver Weiken/dpa

Die französische Filmikone Brigitte Bardot hat Beschwerden von Schauspielerinnen über sexuelle Belästigung abgetan. "Was Schauspielerinnen angeht, und nicht Frauen im Allgemeinen, ist das in der großen Mehrheit der Fälle scheinheilig, lächerlich, uninteressant", sagte Bardot in einem Interview, das das Magazin "Paris Match" veröffentlichte.



Sie selbst sei niemals Opfer sexueller Belästigung geworden, sagte die 83-Jährige, die in den 1950er und 1960er Jahren als Sexsymbol bekannt wurde.