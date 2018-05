Frankreichs Präsident Emmanuel Macron neben seiner Frau Brigitte. Quelle: Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit schärferen Gesetzen und mehr Geld Frauen besser vor sexueller Belästigung und Gewalt schützen. Frankreich dürfe nicht eines der Länder sein, in dem Frauen Angst haben, sagte Macron anlässlich des Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.



So soll das Budget des Ministeriums für die Gleichstellung von Mann und Frau erhöht werden. Laut einer Umfrage waren 53 Prozent der Französinnen schon einmal von sexueller Belästigung betroffen.