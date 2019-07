Tamas Kenderesi. Archivbild

Quelle: Tibor Illyes/MTI/dpa

Die südkoreanische Polizei hat einen ungarischen Athleten der Schwimm-Weltmeisterschaft in Gwangju wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung festgenommen. Der Ungarische Schwimmverband bestätigte, dass es sich um Tamas Kenderesi (22) handelt, der bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio Bronze gewann.



Er soll eine 18-Jährige in einem Nachtclub sexuell belästigt haben. Kenderesi konnte nach der Festnahme in seine Unterkunft zurückkehren, aber darf Südkorea erst in zehn Tagen verlassen.