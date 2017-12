Die meisten derer, die sich zu Wort meldeten, waren allerdings Frauen. Die Schauspielerin Lena Dunham forderte in einem Gastbeitrag in der "New York Times" daher eine deutlichere Reaktion auch von männlichen Kollegen. Männer hätten bei diesem Thema am wenigsten zu verlieren und könnten zugleich am meisten bewirken, schrieb sie. Außerdem hätten sie dabei vermutlich nicht in gleicher Art mit kollektiven und persönlichen Traumata zu kämpfen. Um wirklich eine Veränderung herbeizuführen, müsse noch mehr passieren, sagte Rose McGowan dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Nach Angaben der "New York Times" war es 1997 nach einem Vorfall in einem Hotelzimmer während des Sundance Film Festival zu einer außergerichtlichen Abmachung zwischen Weinstein und der Schauspielerin gekommen. Im vergangenen Jahr hatte sie per Twitter erklärt, ein Studio-Boss, den sie nicht namentlich nennen wolle, habe sie einst vergewaltigt. Die Männer in Hollywood müssten ihr Verhalten schleunigst ändern, betonte McGowan am Sonntag. Gerade in den vergangenen Monaten hatten sich die Skandale in der Branche gehäuft.