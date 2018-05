Sharpe holt Gold in der Halfpipe

Flaggen der Spiele in PyeongChang 2018 (Archivbild) Quelle: dpa

Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli hat den Halfpipe-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen auf dem achten Platz abgeschlossen. Der einzigen deutschen Teilnehmerin gelang als beste Leistung ein Lauf mit einer Wertung von 74,20 Zählern. Bei der Olympia-Premiere vor vier Jahren in Sotschi war Cakmakli noch in der Qualifikation gescheitert.



Gold gewann die Kanadierin Cassie Sharpe mit 95,80 Punkten. Silber sicherte sich die Französin Marie Martinod (92,60) vor Brita Sigourney aus den USA (91,60). Maddie Bowman, amerikanische Olympiasiegerin von 2014, stürzte in allen drei Finalläufen und wurde Elfte.