Immer wieder werden Menschen in Deutschland Opfer antisemitischer Attacken. Ende Juli war ein Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt worden, vor den Augen seines Kindes. Vor wenigen Tagen wurde ein junger Israeli in Berlin ins Gesicht geschlagen, nachdem der Täter gehört hatte, wie er Hebräisch sprach. "Es zeigt: Antisemitismus scheint zu werden, was es niemals sein darf: alltäglich", sagte Maas mit Verweis auf diese Übergriffe.